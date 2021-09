Boxe : Evander Holyfield va bien remonter sur le ring

Evander Holyfield, légende de la boxe, va disputer un combat à 59 ans samedi contre le combattant MMA Vitor Belfort.

Initialement, le Brésilien (44 ans), toujours actif dans les octogones, devait affronter Oscar De La Hoya. Mais l’ex-champion du monde dans six catégories différentes, des super-plumes aux moyens, a dû déclarer forfait après avoir contracté le Covid-19 et été hospitalisé. Et c’est donc «The Real Deal» qui prend sa place.

Pas vraiment une surprise puisque Evander Holyfield, âgé de 59 ans, avait confié son intention de disputer des combats de boxe d’exhibition après le retour de son ancien rival Mike Tyson (55 ans). Le dernier combat de l’Américain remonte à 2011.

Ce sera donc le cas samedi en Floride, car les autorités de la boxe en Californie, où il devait avoir lieu, au Staples Center de Los Angeles, n'ont en effet pas autorisé la tenue de l'événement dans cet Etat. Le combat se tiendra en 8 reprises de 2 minutes.

Autant dire que la fameuse trilogie, évoquée il y a quelques semaines, entre Holyfield et Tyson après 1996 et 1997 (et la légendaire histoire de l’oreille), est complètement relancée. Un combat de luxe (20 millions de dollars) devait se faire en mai dernier mais ce pourrait finalement être en 2022. Et il se pourrait qu’il ait lieu à Monaco.

