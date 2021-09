Boxe : Tyson Fury va «anéantir» Anthony Joshua

Tyson Fury, qui affrontera Deontay Wilder en octobre, compte affronter Anthony Joshua ensuite et le «finir rapidement».

Alors qu’il prépare son troisième combat contre le «Bronze Bomber» pour confirmer le gain de la ceinture WBC des poids lourds en février 2020, le «Gypsy King» est revenu sur le potentiel affrontement avec son compatriote pour l’unification des ceintures dans la catégorie reine.

Alors qu’Anthony Joshua avait dit qu’il allait «le fumer», au micro de Gary Neville (ancien footballeur de Manchester United), Tyson Fury lui a répondu à ce même micro. «AJ ne peut même pas fumer une cigarette, il n’arrivera pas à fumer le ‘Gypsy King’, a expliqué le Britannique dans l’émission The Overlap. Je vais complètement anéantir ce bodybuilder.»

Anthony Joshua va défendre, le 25 septembre prochain, ses titres IBF, IBO, WBA et WBO contre Oleksandr Usy dans le stade de Tottenham. En cas de succès, conjugué à celui de Fury contre Deontay Wilder, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher les deux hommes de se retrouver.

«Il ne dépassera pas les 6 rounds, ce sera fini rapidement. Il le sait et toute son équipe le sait, a affirmé Tyson Fury. La différence entre moi et lui ? C'est un homme d'affaires et je suis un Spartiate. Je lui montrerai ça quand je monterai sur le ring.»

