F1 : George Russell nouveau coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes

Dans le paddock, son arrivée ne faisait plus aucun doute. Encore moins depuis l’annonce du départ de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo. George Russell a été confirmé, ce mardi, dans le baquet de la Mercedes, où il deviendra le coéquipier de Lewis Hamilton à partir de la saison prochaine.

Chez Williams depuis 2019, après avoir été titré en GP3 en 2017 puis en F2 la saison suivante, le Britannique attendait patiemment qu’une place se libère dans une écurie de pointe pour exprimer son talent. Et ce moment est enfin arrivé avec le futur départ de Bottas. Russell, qui a signé un contrat longue durée, avait déjà laissé entrevoir tout son potentiel au volant d’une Flèche d’Argent lors du Grand Prix de Sakhir (Bahreïn) l’année dernière. Alors qu'il avait remplacé Hamilton, positif au Covid-19, il avait réalisé le 2e temps des qualifications avant de laisser échapper la victoire à cause d’une série de mésaventures.

Cette année, il a encore su tirer le meilleur de sa monoplace avec son premier podium en Belgique fin août (2e), au terme d’une course réduite à quelques tours derrière la voiture de sécurité en raison de la pluie. «Son éthique de travail et ses performances n'ont cessé d'impressionner au cours de ses trois saisons chez Williams. Il est désormais prêt à faire le pas vers Mercedes et à poursuivre le développement de sa carrière aux côtés de Lewis Hamilton», a indiqué Mercedes.

«C’est une énorme opportunité et je veux la saisir à deux mains», s’est félicité de son côté George Russell, qui espère poursuivre son apprentissage au sein de sa nouvelle équipe et surtout auprès de Lewis Hamilton, qui a prolongé jusqu’en 2023 en juillet dernier. «L’opportunité d’apprendre de quelqu’un qui est devenu un modèle à la fois sur et en dehors de la piste ne peut que m’être bénéfique en tant que pilote, que professionnel et qu’être humain», a-t-il ajouté. Et en plus d’être son coéquipier, il pourrait bien devenir son digne successeur.