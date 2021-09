F1 : Pierre Gasly un an de plus chez Alpha Tauri

L’aventure continue entre Pierre Gasly et Alpha Tauri. Le pilote français a prolongé, ce mardi, d’un an son contrat avec l’écurie italienne, où il aura toujours comme coéquipier le Japonais Yuki Tsunoda, qui a également été conservé pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée au sein d’Alpha Tauri (ex Toro Rosso) en 2017, Pierre Gasly (25 ans) s’est affirmé comme l’un des meilleurs pilotes du paddock. Malgré une pige compliquée en 2019 chez Red Bull, qui l’a rétrogradé après seulement douze courses, il a su se montrer performant au volant de sa monoplace pour signer des résultats remarquables.

Avec en point d’orgue sa victoire historique et encore dans toutes les mémoires l’année dernière au Grand Prix d’Italie, qu’il retrouvera ce week-end, pour devenir le premier Français vainqueur en Formule 1 depuis Olivier Panis en 1996 à Monaco. Cette saison, Gasly, actuellement 8e au classement du championnat du monde, est également monté sur la 3e marche du podium à Bakou (Azerbaïdjan). De quoi convaincre son équipe de le garder une année supplémentaire. «Pierre a réalisé de très bonnes performances tout en assumant le rôle de leader de l'écurie cette saison, obtenant un podium et se plaçant dans le top 10 du classement des pilotes», a indiqué Alpha Tauri.

Et le meilleur est peut-être encore à venir avec la nouvelle réglementation en 2022, qui pourrait permettre à l’équipe transalpine d’être en mesure de rivaliser avec les écuries de pointe. «Je suis très heureux de continuer avec Alpha Tauri pour une nouvelle saison en Formule 1, surtout au regard des progrès réalisés depuis que j'ai rejoint l'écurie en 2017. Vu nos performances de cette saison, je pense qu'il y a de grandes choses à réaliser cette année et l'an prochain, surtout avec les changements à venir dans le Championnat en 2022», a confié Pierre Gasly. En attendant, lui et Alpha Tauri ont rendez-vous sur le circuit de Monza, qui ne leur rappelle que de bons souvenirs. Pour un nouvel exploit ?