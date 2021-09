France-Finlande (2-0) : les Bleus se rassurent grâce à un doublé de Griezmann

L’équipe de France s’est imposée ce mardi soir face à la Finlande (2-0) en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 grâce à un doublé d’Antoine Griezmann. Les Bleus prennent une sérieuse option pour la qualification et se rassurent après deux nuls contre la Bosnie-Herzégovine et l’Ukraine.

«Aujourd’hui, il y avait plus de détermination. C’est plus proche du standing qui doit être le nôtre.» Didier Deschamps avait le sourire après ce succès lors duquel il pourra ressortir plusieurs satisfactions.

La première concerne l’intensité. Critiqués par leur manque d’envie et de caractère lors des deux premières sorties, ils se sont cette fois-ci montrés beaucoup plus conquérants. Et, il n’y a pas de hasard, par la force des choses, le résultat a suivi.

Griezmann égale Platini

Et c’est la deuxième satisfaction de cette soirée lyonnaise. Privés de Kylian Mbappé, qui avait quitté le rassemblement tricolore après la Bosnie, les champions du monde ont pu s’appuyer sur un duo Karim Benzema-Antoine Griezmann dont la connexion a régalé. Le premier se muant en passeur décisif pour le second sur les deux buts de la rencontre (25e, 53e). Son doublé lui permet d'égaler Michel Platini, le troisième meilleur marqueur de l'histoire des Bleus avec 41 unités.

Griezmann auteur d'un doublé ce soir face à la Finlande ! pic.twitter.com/CMJ93WIwjb — Late Football Club (@LateFootClub) September 7, 2021

Une bonne chose pour «Grizou» arrivé le moral en berne avec ses prestations au Barça et qui va retrouver l’Atlético Madrid (il a été prêté par le club catalan le 31 août) avec le sourire.

Enfin, deux autres points positifs à souligner : aucun but encaissé par les Bleus - une première depuis 5 matchs - et la très belle prestation de Théo Hernandez qui aura été impeccable.

0 - Avec 3 succès et autant de nuls, la France n’a perdu aucun de ses 6 premiers matches en éliminatoires d’un tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO) pour la 1ère fois depuis les qualifications pour Mondial 2006. Invaincu. #FRAFIN pic.twitter.com/OjlZkgmVfl — OptaJean (@OptaJean) September 7, 2021

Les Tricolores terminent donc cette trêve internationale avec le sourire, eux qui se rapprochent un peu plus d’une qualification pour le Mondial 2022. «Le boulot sera à finir au mois de novembre», a confié le sélectionneur. Avant cela, il y aura le Final Four de la Ligue des nations en octobre avec un choc contre la Belgique en demi-finale.