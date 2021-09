France-Finlande : Des doutes à chasser pour les Bleus qui doivent réapprendre à gagner

En cette rentrée, les Bleus doivent réapprendre à gagner. Avant d’affronter la Finlande, ce mardi, à Lyon, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l’équipe de France reste sur cinq matchs nuls consécutifs. Et cette série historique n’a fait qu’accentuer les doutes autour des champions du monde.

Le menu de cette rentrée était certes chargée pour les Tricolores avec trois rencontres en sept jours. Mais loin d’être corsé avec des confrontations face à la Bosnie, l’Ukraine et la Finlande. Cet enchaînement semblait même propice pour permettre à Hugo Lloris et ses coéquipiers de se remettre la tête à l’endroit après la désillusion subie à l’Euro et l’élimination dès les 8es de finale. Et pourtant, ils ont calé contre les Bosniens (1-1), puis les Ukrainiens (1-1) au terme de prestations décevantes, pour ne pas dire indignes de leur statut.

Ces deux sorties ont prolongé le triste été des Bleus, qui traversent «une période avec moins de réussite et moins de confiance», comme l’a confié Didier Deschamps. «Il faut l’accepter mais tout faire pour inverser la tendance», a également lancé le sélectionneur, qui attend une réaction pour enfin renouer avec la victoire qui fuit ses joueurs depuis le premier match à l’Euro face à l’Allemagne (1-0).

«Il y a un manque de confiance, c’est évident. Ça aurait pu être plus catastrophique après l’Ukraine vu le scénario. On s’est fait peur. Maintenant on attend une réaction, individuelle et collective. Ça doit se sentir dès le début du match», a insisté de son côté Lloris. D’autant que si les Tricolores occupent toujours la tête de leur groupe (9 points), ils verraient leur première place, directement qualificative pour le Mondial 2022 au Qatar, menacée en cas de nouvelle contre-performance contre les Finlandais, deuxièmes (5 points) avec deux matchs en moins et qui s’étaient imposés en novembre dernier au Stade de France (0-2).

Et pour relever la tête, ils se doivent de montrer un visage plus conquérant et séduisant. Aussi bien en attaque, en panne d’efficacité, qu’en défense, qui a concédé l’ouverture du score lors des cinq dernières rencontres. «Le fait de concéder ces buts rend les matchs encore plus compliqués. Il vaut mieux agir et marquer avant de concéder l’ouverture du score. Toutes ces choses, on tentera de les réparer mardi. Il faudra démarrer à fond. On ne doit pas lâcher. Il y a 90 minutes où on doit se donner à 100% pour l’équipe de France», a ajouté le capitaine tricolore qui fera son retour à Lyon.

Tout comme Karim Benzema, qui va découvrir le Groupama Stadium. «Rentrer dans ma ville, là où tout a commencé pour moi, ce sera spécial», a confié le joueur formé à l’OL sur TF1. Et l’attaquant du Real Madrid, remplaçant au coup d’envoi à Kiev, devrait pénétrer sur la pelouse avec une motivation supplémentaire pour retrouver le chemin des filets et permettre aux Bleus de regoûter aux joies du succès. Sa soirée, et celle de l’équipe de France, n’en serait que plus belle.