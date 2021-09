Judo : dix ans de suspension pour le combattant algérien qui avait refusé d’affronter un Israélien

Fethi Nourine, le judoka algérien qui avait refusé d’affronter un adversaire israélien aux Jeux olympiques de Tokyo a été suspendu dix ans ce mardi par le CIO.

Son entraîneur, Amar Benikhlef, a également écopé de la même suspension et ils ne pourront tous les deux pas participer à des compétitions officielles de judo. Une décision qui a choqué l’intéressé.

Fin juillet, Fethi Nourine avait préféré déclarer forfait et ainsi manquer les JO plutôt que d’être opposé à Tohar Butbul. A l’époque, à son retour en Algérie, il s’était dit «fier» d’avoir refusé l’affrontement par solidarité avec la cause palestinienne.

«Cette décision m'honore d'abord et honore ma famille, le peuple algérien et l'Etat algérien, car le président Abdelmadjid Tebboune a déclaré que nous ne bénissons pas la normalisation (avec Israël) et que nous soutenons la cause palestinienne», avait-t-il alors expliqué.

Nourine avait alors immédiatement été suspendu par la Fédération internationale de judo, pour cette décision «en totale opposition à la philosophie» de l'instance.