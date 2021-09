Mercato : un record de transferts en Ligue 1 et Ligue 2 le dernier jour

Le mercato d’été a fermé ses portes le 31 août. Et plus que d’habitude, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été très actifs au cours du dernier jour avec un nombre record de mouvements enregistrés.

Le transfert de Nicholas Gioacchini, entre Caen et Montpellier, a été la dernière transaction validée. Il était 23h59. Tout juste à temps pour être homologuée. Ce dernier mouvement symbolise l’hyper activité des formations désireuses de se renforcer jusque dans les derniers instants. Car l’international américain n’est pas le seul à avoir changé de club le dernier jour en Ligue 1.

Il a été imité par Gaëtan Laborde (Rennes), Valère Germain (Montpellier), Nuno Mendes (PSG), Javairo Dilrosun (Bordeaux), Gabriel Gudmundsson (Lille), Frédéric Guilbert (Strasbourg), Lucien Agoumé (Brest), Ignacio Ramirez (Saint-Etienne) ou encore Pierre-Yves Hamel (Clermont).

Au total, pas moins de 80 mouvements ont été recensés en Ligue 1 et en Ligue 2 le 31 août, représentant 12% de l’activité du mercato et une hausse de 33% par rapport à 2020, a indiqué la LFP. Et preuve de cette agitation, 38 des 40 clubs étaient encore connectés à la plate-forme isyfoot pour enregistrer leurs mouvements à la dernière heure. D’une manière plus générale, ce mercato estival a vu le nombre d’opérations augmenter de 11% par rapport au précédent.

Au final, le PSG - qui a été très actif avec les arrivées libres de Lionel Messi, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, mais aussi d’Achraf Hakimi pour 60 millions d’euros -, Rennes et Monaco ont été les plus dépensiers de l’été, alors que les clubs de l’élite ont dépense en totalité 428 millions d’euros.