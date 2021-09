«On vit ensemble à la maison» : la femme de Michael Schumacher donne des nouvelles de son mari

La femme de Michael Schumacher, victime d’un terrible accident de ski en 2013, s’est confiée sur l’état de santé de son mari dans un documentaire.

Prévu le 15 septembre prochain sur Netflix, ce documentaire nommé «Schumacher» reviendra sur la carrière du «Baron rouge», couronnée de succès, mais aussi de ce grave accident survenu à Méribel. On y retrouve sa femme Corinna qui veille sur lui depuis ce matin du 29 décembre 2013.

Ce jour-là, le septuple champion du monde de Formule 1 skie avec son fils Mick (actuel pilote chez Haas), alors âgé de 14 ans à l’époque, et des amis. Sur du hors-piste, «Schumi» glisse et heurte violemment un rocher. Il est alors victime d’un grave traumatisme crânien et est transféré au CHU de Grenoble pour subir une intervention neurochirurgicale.

Son état de santé, un secret bien gardé

«Je n'ai jamais accusé Dieu pour ce qu'il s'est passé. C'était juste de la malchance, comme cela pourrait arriver à n'importe qui, explique la femme de Michael Schumacher dans des propos publiés par Télé-Loisirs. Bien sûr, il me manque tous les jours. Mais je ne suis pas la seule à qui il manque. Les enfants, la famille, son père, tout le monde autour de lui. Michael manque à tout le monde. Mais Michael est là. Il est différent, mais il est là. Et ça nous donne de la force, je pense. On est ensemble, on vit ensemble à la maison.»

Depuis septembre 2014, Schumacher est dans son domicile de Gland (Suisse). Son état de santé reste l’un des secrets les plus gardés.

«Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état, s'assurer qu'il est à l'aise et pour lui faire sentir notre famille, notre lien, confie Corinna Schumacher. Quoi qu'il arrive, je ferai tout ce que je peux. On le fera tous. En tant que famille, on essaye de continuer comme Michael l'aurait aimé et comme il l'aimerait encore. La vie continue. Michael nous a toujours protégés, et maintenant nous protégeons Michael.»