Boxe : Wilder, Joshua… Le plan de Tyson Fury avant la retraite

Tyson Fury, qui affrontera Deontay Wilder le 9 octobre, a établi une liste de boxeurs qu’il souhaite combattre avant sa retraite.

«J’ai ma liste de choses à faire dans l’ordre.» Le «Gypsy King» a beau être un showman et l’un des plus grands «trashtalkers» de la planète boxe, il sait aussi ce qu’il veut. Et il l’a une nouvelle fois confié à BT Sport.

Ainsi, après son troisième combat contre Deontay Wilder le 9 octobre à Las Vegas pour la défense de la ceinture WBC qu’il a ravie à l’Américain en février 2020 après un premier match nul, Tyson Fury veut Dilian Whyte en décembre à Cardiff. Ensuite, la double confrontation contre Anthony Joshua pour l’unification des ceintures des poids lourds (en mars en Arabie saoudite puis à Wembley en été 2022). Enfin, il achèvera ce gros programme avec Derek Chisora à Cardiff en hiver 2022.

«Il n’y aura aucun problème pour moi contre ces clochards, a-t-il lancé. Oui, des clochards, c’est comme ça que je les appelle à côté de moi qui suis le meilleur combattant de tous les temps.»

Agé de 33 ans, le Britannique, invaincu (30 victoires, 1 nul), prendra ensuite sa retraite après avoir réalisé tout ça. Mais avec lui tout étant possible, il pourrait ensuite revenir encore sur les rings. A moins qu’il n’aille dans le catch, sa grande passion. Ou encore tester le MMA...

L'incroyable histoire d'Alexis Vastine et des Jeux olympiques à découvrir avec l'Arène Podcast