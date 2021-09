Manchester United-Newcastle, 4e journée de Premier League : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Un retour très attendu. Douze ans après son départ, Cristiano Ronaldo, qui a rejoint Manchester United dans les derniers jours du mercato, va vêtir à nouveau le maillot des Red Devils, ce samedi, lors de la venue de Newcastle. La rencontre, comptant pour la 4e journée de Premier League, sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 16h sur Canal+ Sport et RMC Sport 2.

Old Trafford n’aura d’yeux que pour lui. Toutes les places ont été vendues en seulement quelques heures pour voir à l’œuvre le quintuple Ballon d’or sur la pelouse de l’enceinte mancunienne. Et tous les supporters rêvent de voir le Portugais réaliser le même exploit qu’en janvier 2008 lorsqu’il avait inscrit son unique triplé en Premier League face aux Magpies.

Avant cette confrontation, les deux équipes ont connu un début de saison complétement opposé. Newcastle n’a remporté aucun de ses trois premiers matchs de championnat. Les coéquipiers d’Allan Saint-Maximin se sont inclinés contre West Ham (2-4) et Aston Villa (2-0), avant d’être accrochés par Southampton (2-2).

De son côté, Manchester United est toujours invaincu avec deux victoires face à Leeds (5-1) et Wolverhampton (0-1) et un match nul concédé sur la pelouse de Southampton (1-1). Et les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer vont pouvoir compter sur Cristiano Ronaldo pour continuer sur cette lancée.

Programme TV

Manchester United-Newcastle

4e journée de Premier League

Samedi 11 septembre

A 16h sur Canal+ Sport et RMC Sport 2