Souleymane Cissokho : «boxer à Roland-Garros pour marcher sur les traces des plus grands»

Souleymane Cissokho sera vendredi à l’affiche du gala de boxe à Roland-Garros au côté de Tony Yoka. Le boxeur tenait à revenir combattre en France pour marcher sur les traces de Marcel Cerdan et Jean-Claude Bouttier.

Il aurait dû être sous carte d’Antony Joshua-Oleksandr Usyk le 25 septembre prochain à Londres mais l’opportunité de combattre dans un lieu mythique et devant le public tricolore l’a poussé à revenir en France.

Qu’est-ce que cela représente de combattre à Roland-Garros ?

J’ai hâte d’y être ! Initialement je devais boxer le 25 septembre, mais je ne voulais pas rater cette occasion de boxer devant le public français. J’ai beaucoup boxé aux États-Unis, et je n’ai pas combattu en France depuis deux ans. Les grands sont passés par Roland-Garros, je me dis que si je veux devenir aussi un grand, il faut passer par là.

Avez-vous pu voir des images des combats de Cerdan ou Bouttier de l’époque ?

J’ai vu des images et c'est exceptionnel. Le dernier combat de Jean-Claude Bouttier contre Carlos Monzon était incroyable. Je suis très heureux d’avoir l’opportunité de combattre dans un tel lieu. Aux États Unis, j'ai boxé devant 70.000 personnes mais là c’est dans un lieu extraordinaire et mythique. On va montrer que la boxe mérite d’être là.

J'aimerais un Top 10 mondial prochainement

Et vous allez défendre une ceinture mondiale devant votre public…

C’est très motivant et excitant. Je remets en jeu ma ceinture intercontinentale WBA des super-welters. Ce combat va m’aider à gagner en expérience. Pour continuer à gravir les échelons car l’objectif, c’est de défendre ma ceinture mais aussi d’aller en chercher d’autres.

Vos combats aux États-Unis vous ont permis d’engranger beaucoup d’expérience. Surtout le dernier contre Kieron Conway…

Oui, c’était un combat très intense et très marquant. J’ai eu une double fracture au niveau de l’orbite et une ouverture à l’arcade, j’ai bien fait de poser le genou. J’ai pensé à pleins de choses et je me suis relevé pour m’imposer aux points. A moi désormais de garder cette faim pour continuer à avancer. Mais c’est vrai que d’être sous carte de grands gala (Joshua, Chocolatito et Canelo), ça aide à grandir.

Après Roland-Garros, quels seront les objectifs ?

J’aimerais bien combattre de nouveau avant la fin de l’année. Ensuite, j’aimerais chercher d’autres titres. Et j’aimerais avoir un Top 10 mondial très prochainement.

