Football : Cristiano Ronaldo marque un doublé pour son retour avec Manchester United

L'histoire pouvait difficilement être plus belle. De retour sous les couleurs du club qui l'a fait grandir, Cristiano Ronaldo a inscrit ce samedi un doublé lors du match opposant Manchester United à Newcastle (4-1).

Cela faisait douze ans qu'il n'avait pas foulé la pelouse d'Old Trafford, le stade de Manchester United, avec la tunique rouge des Red Devils sur le dos. Pour son grand retour en Premier League, «CR7» a largement contribué à la victoire de son équipe lors de cette quatrième journée du championnat.

Le joueur portugais a ouvert le score à la 47e minute en poussant dans les filets un ballon relâché par le gardien de Newcastle après une puissante frappe de Mason Greenwood.

Manchester United s'empare de la première place

Alors que les visiteurs avaient égalisé après la pause (56e), Cristiano Ronaldo a redonné l'avantage à son équipe en envoyant du pied gauche le ballon entre les jambes du gardien, après un bon débordement sur le flanc gauche.

Bruno Fernandes (80e) et Jesse Lingard (90e+2) ont parachevé le succès mancunien. Une victoire qui permet à Manchester United de prendre la tête de la Premier League, devant Manchester City et Brighton.

«Mon retour à Old Trafford n'est qu'un bref rappel de la raison pour laquelle on appelle ce stade "le théâtre des rêves". Pour moi, ça a toujours été un endroit magique où tu peux réaliser tout ce que tu as en tête», a réagi la star portugaise sur les réseaux sociaux.