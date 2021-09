F1 : Doublé de McLaren au Grand Prix d’Italie avec la victoire de Ricciardo devant Norris, Hamilton et Verstappen au tapis

Comme l’année dernière, le Grand Prix d’Italie a réservé son lot de surprise. Un an après la victoire de Pierre Gasly, l’écurie McLaren a réalisé un doublé, ce dimanche, à Monza, avec le succès de Daniel Ricciardo devant Lando Norris alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont violemment accrochés et ont été contraints à l’abandon.

La saison dernière, McLaren avait été frustré par Pierre Gasly, qui avait soufflé la victoire à Carlos Sainz au terme d’une course à rebondissements. L’écurie britannique a eu sa revanche sur le tracé italien avec Daniel Riccardio qui s’est imposé devant son coéquipier Lando Norris pour signer le 8e succès de sa carrière en Formule 1. Sa première depuis le 27 mai 2018 à Monaco.

Parti en 2e position, le pilote australien a pris les commandes de la course dès le départ en doublant Max Verstappen. Il a ensuite résisté au Néerlandais, resté dans son sillage sans parvenir à l’attaquer. Et il n’a pas tremblé au moment de la relance de la course, après la collision entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, pour remonter sur la plus haute marche du podium, où il a été fidèle à sa coutume en buvant du champagne dans sa chaussure, aux côtés de Lando Norris (2e) et Valtteri Bottas (3e), parti d’une belle remontée après être parti en dernière position.

Mais l’image de ce Grand Prix restera le spectaculaire accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à mi-course.

