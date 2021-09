Formule 1 : qu'est-ce que le «shoey» réalisé par Daniel Ricciardo à Monza ?

Vainqueur du Grand Prix F1 d’Italie dimanche, Daniel Ricciardo a réalisé le «shoey» sur le podium. Voici ce que signifie ce geste.

Après avoir entonné l’hymne australien et sabré le champagne, le pilote de McLaren, qui a décroché à Monza sa huitième victoire en Formule 1, a enlevé sa chaussure pour y mettre du champagne à l’intérieur. Il s’est ensuite posté devant son équipe pour boire avec.

It's so much fun when @danielricciardo's up there! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/jqS8EOP0Ou

— Formula 1 (@F1) September 12, 2021