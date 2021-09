L’IronMan a fait le plein à Nice

Ils sont allés au bout d’eux-mêmes. Ce dimanche, plus de 3.000 triathlètes ont participé à l’IronMan de Nice, disputé sous un soleil de plomb et une température de 27 degrés.

Les concurrents pouvaient s’aligner sur deux épreuves, au choix : la version « full », 3,8 kilomètres de natation dans la Baie des Anges, 180 km de vélo dans l’arrière-pays Niçois et 42 km de course à pied sur la Promenade des Anglais.

Et la version « half » , 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 kilomètres, soit deux allers-retours de la Promenade des Anglais. Dès 7h, le départ du « half » était donné avant le « full » trente minutes après, avec des participants de tous âges et de différentes nationalités.

Des athlètes qui s’étaient préparés pendant des mois pour réaliser la meilleure performance possible.

Les heures d'entrainement varient entre 10h et 18h par semaine... « Le reveil sonne à 5h du matin pour aller courir poursuivre avec sa journée de travail avant de repartir le soir nager en piscine » confie cette participante. « Les sacrifices sont importants mais le jeu en vaut la chandelle. On prend du plaisir dans la douleur. »

« Tous ces sportifs font preuve d’un courage incroyable »

De nombreux spectateurs étaient présents pour encourager les concurrents tout au long du parcours. : « Tous ces sportifs font preuve d’un courage incroyable, c’est vraiment beau à voir », témoignait Mireille, face à la mer. « Ce n’est pas seulement l’entraînement qui compte, la nutrition est également très importante, rien n’est laissé au hasard », précisait de son côté Mathieu. « Le mental est essentiel pour arriver au bout, il faut s’accrocher et ne rien lâcher de ce point de vue, ces hommes et ces femmes sont admirables »

Pas moins de 1.500 bénévoles ont participé à l’organisation de cet événement, à l'origine, également, d'importantes retombées économiques pour les hotels et les restaurants de la capitale azuréenne.