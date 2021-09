Novak Djokovic-Daniil Medvedev, finale de l’US Open : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Aux portes de l’Histoire. Novak Djokovic peut détenir seul le record de sacres en Majeur et réaliser le Grand Chelem calendaire en cas de succès, ce dimanche, en finale de l’US Open contre Daniil Medvedev. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité à partir de 22h sur Eurosport 1.

Le n°1 mondial entrera-t-il dans le club très fermé des cinq joueurs et joueuses à avoir remporté l’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open la même année ? Un exploit majuscule qui n’a plus été réalisé chez les hommes depuis Rod Laver en 1969. Alors que chez les femmes, Steffi Graff est la dernière à l’avoir réalisé en 1988.

Le Serbe a plus que jamais l’histoire du tennis au bout de sa raquette et ne veut pas laisser l’occasion d’inscrire son nom en lettres d’or, lui qui peut également dépasser ses deux plus grand rivaux Roger Federer et Rafael Nadal au nombre de succès en Grand Chelem avec un 21e titre. «Je vais y mettre mon cœur, mon âme, mon corps et ma tête. Je vais le jouer comme si c’était le dernier de ma carrière», a lancé Djokovic.

Un match aux allures de retrouvailles face au Russe qu’il avait surclassé en février dernier à Melbourne (7-5, 6-2, 6-2). Revanchard, le n°2 mondial veut se servir de cette expérience pour briser le rêve de son adversaire. «La chose que j'ai comprise après Melbourne, c’est que je n’ai pas laissé mon cœur sur le court. C’est ce que je vais essayer de faire cette fois. Je vais donner tout ce qu’il me reste», a-t-il promis.

«Si j’y arrive, je serai probablement quelque part dans les livres d’histoire comme ayant été celui qui ne l’a pas laissé faire», a ajouté Medvedev. Mais il sait que sa tâche ne sera pas facile. Surtout contre un Novak Djokovic aussi déterminé. «C’est sûr qu’il va la ressentir la pression, mais d’un autre côté, c’est ce qui va le rendre encore meilleur dans les moments difficiles», a indiqué le Russe.

Surtout que Novak Djokovic va pénétrer sur le court Central de Flushing Meadows pour entrer dans la légende. «L'excitation est là. La motivation est là, sans aucun doute. Probablement plus que jamais, a-t-il assuré. Mais il me reste encore un match à gagner». Sans aucun doute le plus important de sa déjà si riche carrière.