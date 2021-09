US Open : le sacre historique d’Emma Raducanu salué par la reine Elisabeth II et à travers le monde

Avant peut-être Novak Djokovic, Emma Raducanu a marqué l’Histoire du tennis à l’US Open. A seulement 18 ans, la jeune britannique, victorieuse de la Canadienne Leylah Fernandez en finale (6-4, 6-3), est devenue la première joueuse issue des qualifications à remporter un Grand Chelem.

Cet exploit majuscule a été salué par toute la Grande-Bretagne, qui attendait depuis plus 44 ans une nouvelle championne pour succéder à Virginia Wade, dernière Britannique à avoir remporté un Majeur à Wimbledon en 1977. La reine Elisabeth II a été l’une des premières à rendre hommage à Emma Raducanu, dont la performance a fait la une de plusieurs journaux, devant le retour à Manchester United de Cristiano Ronaldo et ses deux buts contre Newcastle. «C’est une réussite remarquable à un si jeune âge et cela témoigne de votre travail acharné et de votre dévouement», s’est émerveillée la reine d’Angleterre.

Elle a été imitée par Boris Johnson. «Quel match sensationnel ! Félicitations Emma Raducanu. Vous avez fait preuve d’un talent, d’un sang-froid et d’un courage extraordinaires et nous sommes tous extrêmement fiers de vous», a écrit sur son compte Twitter le Premier ministre anglais. D’autres ont suivi le mouvement. «C’est la première fois de ma vie que je tweete pendant que je suis à l’antenne, mais mon Dieu, quelle performance, quel triomphe, quelle jeune femme incroyable», s’est enthousiasmé pour sa part l’ancienne gloire du football anglais Gary Lineker, alors qu’il était en pleine présentation de l’émission «Match of the Day» sur la BBC.

What a sensational match! Huge congratulations to @EmmaRaducanu





You showed extraordinary skill, poise and guts and we are all hugely proud of you.#USOpen — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 11, 2021

Le monde du tennis a aussi été charmé par l’incroyable performance de la jeune prodige, qui disputait seulement le 2e tournoi majeur de sa carrière, après Wimbledon en juillet dernier, et qui n’a pas concédé le moindre set tout au long de son parcours à Flushing Meadows. «Elle en gagnera d’autres, elle est si bonne. Ce n’est pas un feu de paille ou un conte de fées. Elle joue du tennis de haut niveau», a commenté l’ancien n°1 du tennis britannique Tim Henman. Ancien vainqueur de Wimbledon, l’Australien Pat Cash a déclaré à la BBC que voir une joueuse qualifiée remporter un Grand Chelem était «quelque chose que je n’aurais jamais cru possible. C’est époustouflant». «Une étoile est née - Emma Raducanu entre dans l’histoire... et elle ne fait que commencer. Et elle n’aura plus jamais à se qualifier», a tweeté Martina Navratilova.

A star is born- Emma Raducanu makes history - never has a qualifier won a major- men or women- and she is just getting started. And will never have to qualify again:)



Leylah Fernandez will be back -both are champions but Emma has the trophy- well done!!!#USOpen — Martina Navratilova (@Martina) September 11, 2021

Née en 2002 à Toronto (Canada) d’une mère chinoise et d’un père roumain, avant de déménager en Angleterre à l’âge de 2 ans, Emma Raducanu a également été à l’honneur en Chine, où le géant de l’internet Tencent a titré : «Une Chinoise de souche a remporté l’US Open», avec des photos d’Emma Raducanu visitant la Chine lorsqu’elle était enfant. Seulement 338e mondiale à Wimbledon et 150e au début de l'US Open, Emma Raducanu va grimper dès lundi au 23e rang mondial. Et elle pourrait très vite atteindre les sommets.