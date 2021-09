Vidéo : l'humiliation d'Evander Holyfield pour son retour sur le ring de boxe

Evander Holyfield s’est incliné par KO technique dès le premier round dans la nuit de samedi à dimanche pour son grand retour sur les rings de boxe.

Un peu moins d’un an après le retour grandement réussi de son ancien rival Mike Tyson, «The Real Deal» a connu un tout autre résultat. Alors qu’il remplaçait au pied levé Oscar De La Hoya, touché par le Covid-19, l’Américain, multiple champion du monde dans les années 1990 a subi une véritable humiliation face à Vitor Belfort, champion de MMA.

En Floride, avec Donald Trump aux commentaires, Evander Holyfield a d’abord été victime d’une rafale de coups du Brésilien qui l’a envoyé dans les cordes dès les premières secondes. Puis, Belfort, qui n’est pourtant pas un spécialiste de la boxe, a ensuite remis ça pour l’envoyer au tapis. L’arbitre décidant d’arrêter le combat.

Vitor Belfort’s pressure proved to be too much for Evander Holyfield.





