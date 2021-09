Medvedev remporte l'US Open et brise le rêve de Grand Chelem de Djokovic

Daniil Medvedev a remporté l'US Open, ce dimanche 12 septembre, en battant en finale Novak Djokovic en trois petits sets (6-4, 6-4, 6-4).

A 25 ans, le Russe, actuel numéro 2 mondial, s'arroge enfin son premier titre majeur sur le circuit, lui qui avait échoué deux fois en finale : sur les courts américains en 2019, face à Rafael Nadal (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4), et à l'Open d'Australie en février dernier, face au même Djokovic (7-5, 6-2, 6-2).

Mais cette victoire de Medvedev est surtout la fin d'un rêve pour Djokovic. Le Serbe, déjà vainqueur de l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon en 2021, avait en effet la possibilité de signer un Grand Chelem sur l'année, exploit que ces grands concurrents Nadal et Federer n'ont pas su atteindre.

Le dernier tennisman a l'avoir fait reste donc l'Australien Rod Laver. C'était en 1968, pour la deuxième fois le concernant (1962), après l'Américain Don Budge en 1938. Chez les dames, il faut remonter d'abord à Steffi Graf (1988), puis Margaret Court (1970) et Maureen Connoly (1953).

Medvedev désolé pour Djokovic

Djokovic échoue en outre à dépasser Nadal et Federer en nombre de victoires en Grand Chelem, restant bloqué à 20 sacres, comme l'Espagnol et le Suisse.

Malgré sa joie, Medvedev était donc désolé d'avoir stoppé le Djoker dans sa quête de records. «Je suis désolé pour vous les fans et pour toi Novak, on savait ce que tu pouvais accomplir. Quand on voit ce que tu as réussi durant ta carrière... Je peux le dire maintenant, mais pour moi tu es le plus grand joueur de l'histoire», lui a rendu hommage le Russe.

Déçu, le numéro 1 mondial a toutefois félicité son adversaire. «S'il y en a un qui mérite d'être là maintenant c'est toi Daniil», l'a-t-il félicité, les larmes aux yeux.