Vidéo : L’hallucinante présentation de Stéphane Mbia par son nouveau club

Fuenlabrada a enregistré il y a quelques jours l’arrivée de Stéphane Mbia. Et le club de la banlieue de Madrid, qui évolue en D2 espagnole, a voulu présenter sa nouvelle recrue, la semaine dernière, sur les réseaux sociaux. Mais il a commis une incroyable boulette.

Pour la présentation de l’international camerounais, les responsables de la communication avaient choisi de poster une vidéo, où l’ancien Marseillais pose fièrement avec le maillot de sa nouvelle équipe. «Je vais donner le maximum pour aider l’équipe», était-il également écrit en légende du post en référence aux mots prononcés par Mbia, qui s’est engagé pour une saison. Jusque-là que du très classique.

Mais ces images sont accompagnés d’un morceau de Vegedream, auteur de «Ramenez la coupe à la maison» lors de la Coupe du monde 2018, et DJ Leska intitulé «La fuite». Et ce titre contient des paroles pour le moins grossières. L’extrait choisi pour la présentation de Mbia comporte l’un des passages le plus vulgaire de la chanson avec plusieurs «encu…» ou «encore va te faire encu…».

La vidéo a évidemment fait le tour de réseaux sociaux et suscité de nombreuses réactions. Et pour le moment, Fuenlabrada, qui occupe la 12e place du classement de la D2 espagnol et où peu de personnes doivent comprendre la langue française, n’a pas retiré sa publication.