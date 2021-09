Bruges-PSG : pour Marquinhos, «tu ne gagnes pas un match avec ton nom»

A la veille de l’entrée du PSG en Ligue des champions à Bruges, Marquinhos s’est confié sur le statut de favori du club parisien.

Avec un recrutement 5 étoiles et notamment l’arrivée de Lionel Messi, Paris fait encore plus figure de favori pour remporter la C1 cette saison, l’objectif n°1 du club et des investisseurs qataris depuis leur arrivée. Il faut dire qu’en plus de «La Pulga», les Parisiens ont conservé Kylian Mbappé, qui était annoncé au Real Madrid, et ont enregistré les arrivées d’Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos notamment.

Reste que si, sur le papier, le PSG peut faire peur à n’importe quelle formation qui se retrouvera face à elle, Marquinhos a tenu à calmer les ardeurs des journalistes et supporters qui penseraient que tout est déjà acté.

«C'est sûr qu'on fait partie des meilleures équipes mais je laisse les gens parler, je ne vais pas dire que le PSG est la meilleure équipe du monde ou l'équipe à battre, je laisse les journalistes et les supporters dire ça, a averti le capitaine brésilien en conférence de presse avant le match contre Bruges mercredi en Ligue des champions. Nous on rentre sur le terrain avec l'état d'esprit comme si ce match était notre dernier. Une fois que le match commence il n'y a plus de stars, il faut se sacrifier, tu ne gagnes pas un match avec ton nom. Le foot ne se joue pas avant le coup de sifflet de l'arbitre.»

Un message qui a été également suivi par Mauricio Pochettino quelques minutes plus tard. «Il est possible que Chelsea et nous, vu les noms dans nos effectifs, donnions le sentiment d'être les deux équipes à battre, a expliqué l’Argentin. Mais c'est Chelsea le champion en titre, c'est elle l'équipe à battre s'il y en a une. Ils se sont renforcés avec de bons joueurs, ils ont dépensé plus d'argent que nous durant le mercato. Nous sommes un club qui a beaucoup recruté cet été, mais nous devons convertir ça en devenant une grande équipe, comme Chelsea l'a fait l'an dernier.»