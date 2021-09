Ligue des champions : seulement 3% de chances de victoire finale pour le PSG ?

Fort de son recrutement, et notamment de l’arrivée de Lionel Messi, le PSG se présente en favori de cette Ligue des champions. Mais le club parisien n’aurait que très peu de chances d’être sacré au printemps prochain, selon une simulation de FiveThirtyEight.

Paris peut difficilement se cacher. Avec les signatures de Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Sergio Ramos et bien évidemment Lionel Messi, le vice-champion de France est un sérieux prétendant à la victoire finale. C’est en tout cas, comme chaque année, l’objectif clairement affiché par les dirigeants parisiens. Mais les prédictions effectuées par le média américain, spécialisé dans l’analyse de données, laissent peu de place à l’optimisme.

Et avant de penser à un éventuel sacre, il va falloir déjà sortir d’un groupe A relevé. Selon les chiffres de FiveThirtEight, le PSG n’aurait que 57% de chances de se qualifier pour les 8es de finale. Loin des 88% de Manchester City placé dans la même poule que les hommes de Mauricio Pochettino. Finaliste malheureux la saison dernière, contre Chelsea, le club entraîné par Pep Guardiola est d’ailleurs l’équipe qui a le plus de chances d’être couronnée (21%), devant le Bayern Munich (14%) et Liverpool (10%).

Le club de la capitale arrive très loin derrière et pointe seulement à la 10e place de ce classement, à égalité avec l’Atlético Madrid, l’Inter Milan et le RB Leipzig, avec seulement 3% de probabilité de soulever enfin la plus prestigieuse des coupes d’Europe, contre 7% d’atteindre la finale (31% d’aller en quarts de finale et 16% en demi-finale).

Pour Lille, deuxième représentant tricolore dans la compétition, les prédictions sont encore plus pessimistes. Dans le groupe G, avec Wolfsburg, Séville et Salzbourg, le champion de France n’aurait que 26% de chances de se hisser en 8es de finale, 6% de se qualifier pour les quarts de finale et moins de 1% de disputer la finale et de la remporter.