Elizabeth II : cette somme mirobolante touchée grâce aux courses hippiques

La reine Elizabeth II connait une année très lucrative grâce à ses chevaux qui ont remporté plusieurs succès ces derniers mois.

Si elle a vécu de très tristes moments ces derniers temps (décès du prince Philip et d’un de ses amis proches notamment), la reine a retrouvé un peu le sourire grâce à ses poulains qui ont réalisé une année pleine de succès.

Avec 30 victoires, ses équidés ont battu leur précédent record de 29 succès obtenus en 2019. Mais aussi et surtout, ils ont permis à Elizabeth II d’empocher plus de 530.000 euros de gains, comme l’explique The Sun. La dernière victoire en date a été décrochée par Fresh Fancy lundi à Kempton Park.

Ainsi, ses chevaux lui ont rapporté la somme de 7,77 millions de livres sterling (soit près de 9 millions d'euros) en 31 ans, selon la presse britannique en 2019. A noter qu’elle en est à plus de 500 victoires en tant que propriétaire depuis 1988, courses de plats et sauts d'obstacles confondues.