Etats-Unis : des contrats identiques pour les hommes et les femmes en sélection

La Fédération américaine de football a récemment indiqué qu’elle allait proposer des contrats identiques aux hommes et aux femmes qui jouent en équipe nationale.

«US Soccer est persuadée que la voie à suivre pour tous ceux qui sont impliqués et pour l'avenir du sport aux Etats-Unis passe par une structure salariale unique pour les deux équipes nationales», a expliqué l’USSF dans un communiqué.

La semaine dernière, la présidente de l'USSF, Cindy Parlow Cone, avait déclaré que l'instance souhaitait mettre au même niveau les primes versées aux hommes et aux femmes lors de la Coupe du monde. Il s'agit de la principale revendication des joueuses.

NEWS in the equal pay fight: US Soccer President Cindy Parlow Cone has proposed collective talks involving the federation, USWNT and USMNT to resolve the issue of unequal World Cup bonuses. No new CBAs without deal. https://t.co/wwasDCnCsn

