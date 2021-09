F1 : Lewis Hamilton surpris avec une mannequin d’OnlyFans

Lewis Hamilton semble s’être remis de son spectaculaire accident avec Max Verstappen au Grand Prix d’Italie. Présent au Met Gala, à New York, en début de semaine, le pilote britannique a été surpris en charmante compagnie avec une mannequin et influenceuse qui compte plusieurs milliers d’abonnés sur Instagram et OnlyFans.

Le septuple champion de F1 avait déjà fait sensation au Metropolitan Museum of Art, qui accueillait le vernissage d'une nouvelle exposition intitulée In America: A Lexicon of Fashion et consacrée à la mode américaine, avec sa tenue. Au milieu des nombreuses stars présentes pour l’occasion, Lewis Hamilton était vêtu d’un costume duquel dépassait une robe de mariée. Un choix qui a suscité de nombreux commentaires.

Le pilote Mercedes a profité ensuite la soirée, animée par Rihanna, dans un restaurant situé à Manhattan avant de retourner dans son hôtel. Mais il n’a pas rejoint sa chambre tout seul. Il a été accompagné dans la foulée par Janet Guzman, comme l’a révélé le Daily Mail. La jeune femme était notamment habillée d’une robe transparente laissant entrevoir ses sous-vêtements.

La mannequin américaine, qui collabore avec la marque Fashionnova, est également une célèbre influenceuse avec près de 2 millions d’abonnés sur Instagram et plus de 40 000 sur OnlyFans, la plate-forme de partage de contenus exclusifs (photos et vidéos) à abonnement payant. Reste à savoir s’ils n’ont passé que la nuit ensemble ou s’il s’agit du début d’une romance.