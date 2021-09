Ligue des champions : Cristiano Ronaldo offre son maillot à une stadière après lui avoir tiré en pleine tête à l’échauffement

Cristiano Ronaldo s’est fait remarquer, mardi soir, à Berne. Et pas seulement parce qu’il a marqué. A l’échauffement, avant d’affronter les Young Boys, le Portugais a tiré involontaraiment dans la tête d’une stadière, à qui il a offert son maillot à la fin du match pour se faire pardonner.

Le quintuple Ballon d’or a retrouvé la Ligue des champions avec Manchester United. Et sa motivation a pu se vérifier avant même le coup d’envoi de la rencontre. Mais cette motivation a fait une victime avec cette stadière qui n’avait rien demandé.

A l’échauffement, le Portugais a décoché une frappe qui a terminé en plein dans la tête de la malencontreuse. Sonnée, elle est restée allongée pendant un moment au sol. Et Ronaldo s’est précipité pour s’excuser et prendre de ses nouvelles alors qu’elle était prise en charge par les secours.

Mais il ne s’est pas arrêté là. Malgré la défaite des Red Devils, qui ont été renversés dans les dernières secondes par la formation suisse (2-1), Cristiano Ronaldo, qui avait ouvert le score (13e) avant de céder sa place à un quart d'heure du coup de sifflet final, est revenu voir la stadière à la fin du match pour lui offrir son maillot. Pour son plus grand bonheur.

