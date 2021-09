Ligue des champions : Le PSG accroché pour son entrée à Bruges (1-1)

Le PSG était très attendu pour son entrée en Ligue des champions. Mais le PSG a déçu. Dans les grandes largeurs. Et le club de la capitale peut même s’estimé heureux d’être reparti, ce mercredi, de Bruges avec le match nul (1-1).

Fort de son recrutement cinq étoiles et de l’arrivée de Lionel Messi, le vice-champion de France s’est vu affubler du statut de favori de la compétition. Un costume qui semble être encore trop grand pour les coéquipiers de Marquinhos complètement perdus et incapables de développer leur football. La rare fois où ils sont parvenus, c’est sur l’ouverture du score d’Ander Herrera, déjà auteur de son 4e but de la saison, au quart d’heure de jeu sur un service de Kylian Mbappé (15e).

Pour le reste, pas grand-chose ou presque, malgré la présence du trio d’attaque composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé aligné pour la première fois ensemble. Si ce n'est une ouverture lumineuse de l'Argentin pour le champion du monde tricolore, les trois compères ont eu toutes les peines du monde à se trouver jusqu'à la sortie sur blessure de Mbappé, touché à la cheville juste après la pause. Messi s’est toutefois signalé avec un tir sur la barre transversale et un autre détourné par Simon Mignolet. Trop peu… Tandis que le Brésilien n'a pas fait beaucoup mieux.

Mauricio Pochettino a eu beau revoir ses plans à la mi-temps avec les sorties de Leandro Paredes, averti, et de Georginio Wijnaldum à la place de Danilo Pereira et Julian Draxler, mais rien n’y a fait pour faire la différence face à la valeureuse formation belge loin d’être impressionnée par l’armada parisienne. Au contraire. Elle a joué sans complexe et s’est procurée plusieurs occasions franches.

Et après l’égalisation de son capitaine Hans Vanaken (27e), elle aurait même pu s’offrir un succès de prestige sans plusieurs arrêts décisifs de Keylor Navas, préféré à Gianluigi Donnarumma pour ce premier rendez-vous européen. Avec cette contre-performance, le PSG a déjà grillé un joker et devra rapidement monter en puissance pour s’affirmer dans cette Ligue des champions. Et ce sera dans 15 jours avec la venue de Manchester City, vainqueur du RB Leipzig (6-3), au Parc des Princes.