Classement Fifa : Les Bleus chutent du podium

Mauvaise passe pour l’équipe de France. Après une rentrée mitigée en septembre avec deux matchs nuls contre la Bosnie (1-1) et en Ukraine (1-1) puis un succès face à la Finlande (2-0) en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Bleus ont été éjectés du podium du classement Fifa, paru jeudi.

A la 2e place au début de l’été, les champions du monde en titre avaient été dépassés par le Brésil pour se retrouver au 3e rang. Et ils ont reculé encore d’une place en raison de leurs résultats mitigés, doublé par l’Angleterre désormais dans le trio de tête. Une grande première pour les Anglais, vice-champions d'Europe, depuis neuf ans.

La Belgique toujours au top



L'Angleterre déloge la France du podium



La Libye signe la meilleur progression





Le dernier #ClassementFIFA est paru

Les Tricolores devancent désormais l’Italie, championne d’Europe en titre, alors que la Belgique occupe toujours la tête comme depuis 2018. Les Belges seront d’ailleurs les prochains adversaires des hommes de Didier Deschamps.

Les Français et les Belges s’affronteront le 7 octobre prochain au Juventus Stadium (Italie) en demi-finale de la Ligue des nations pour un remake de la demi-finale de la dernière Coupe du monde en Russie, remportée par les coéquipiers d’Hugo Lloris grâce à un but de Samuel Umtiti. Le vainqueur sera opposé en finale au vainqueur de l’autre demie entre l’Italie et l’Espagne.

Pour terminer l’année, les Tricolores se retrouveront ensuite mi-novembre pour la fin de la campagne de qualifications au Mondial avec deux nouvelles rencontres au programme : la première face au Kazakhstan le 13 novembre au Stade de France, avant un déplacement à Helsinki pour défier la Finlande. Avec comme objectif de décrocher leur billet pour défendre leur titre au Qatar dans un an (21 novembre-18 décembre 2022).