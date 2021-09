Ligue Europa Conférence : ce qu’il faut savoir de la nouvelle coupe d’Europe

Cette saison, la Ligue Europa Conférence va faire son apparition au milieu de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Voici tout ce qu’il faut savoir dessus.

Créée en 2018, cette «C4» va donc connaître sa première édition cette saison et deviendra la 3e compétition européenne après la fin de la Coupe des Coupes (1999) et de la Coupe Intertoto (2008).

Quelles équipes ?

184 équipes vont disputer la compétition sur l’ensemble de la saison, dont au moins une appartenant à chacune des 55 associations membres de l’UEFA et 46 en provenance de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. En France, la 5e place est attribuée à cette compétition. La saison dernière, la place a été «décalée», et c'est Rennes, classé à la 6e place, qui participera à cette compétition.

Quel format ?

Il y a une phase de groupes (huit poules de quatre équipes) – après trois tours de qualifications – avant une phase à élimination directe (8es de finale, quarts de finale, demi-finales et finale). Les huit vainqueurs de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. Un tour de barrage est disputé entre les huit deuxièmes de groupes et les équipes qui terminent à la troisième place de leur groupe de Ligue Europa.

Quand auront lieu les matchs ?

Les rencontres se disputeront comme ceux de la Ligue Europa, les jeudis à 18h45 et 21h.

Où se disputera la finale ?

La finale se disputera le 25 mai 2022 à Tirana (Albanie).

Quel gain pour le vainqueur ?

Le vainqueur de la finale sera automatiquement qualifié pour la Ligue Europa la saison suivante, sauf s’il s’est qualifié pour la Ligue des Champions via son championnat.