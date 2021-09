Lokomotiv-OM (1-1) : Marseille manque une belle occasion pour son entrée en Ligue Europa

L'OM a laissé filer trois points sur la pelouse du Lokomotiv Moscou après son match nul (1-1), jeudi, lors de la première journée de Ligue Europa. A 11 contre 10, les Marseillais ont été rattrapés au score en fin de rencontre.

Frustration. C'est sûrement le sentiment qui dominera les esprits des hommes de Jorge Sampaoli pendant leur trajet du retour en France. Alors qu'ils ont réalisé une nouvelle prestation séduisante sur le terrain moscovite, les Olympiens n'ont pas été capables de «tuer» la rencontre et de sécuriser trois points précieux.

L’OM aurait en effet dû s'imposer grâce à un penalty de son attaquant turc, Cengiz Ünder (59e). Mais les Russes, réduits à dix par l'exclusion de Nair Tiknizyan, auteur de la faute sur Ünder, ont réussi à égaliser contre le cours du jeu sur un joli tir de leur milieu de terrain Tino Anjorin (89e).

«C’est une énorme déception. On maîtrise le match de la 1ère à la 87e minute. On se prend un but c**, a réagi Mattéo Guendouzi après la rencontre. On n’a pas su gérer la seule occasion qu’ils ont en 2e mi-temps. C’est le football. On a beaucoup de situation pour marquer encore. On n’a pas été intelligents.»

Il faudra vite se remobiliser pour la réception de Rennes dimanche en Ligue 1.