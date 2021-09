Covid-19 : la Ligue de football reverse 500 euros aux soignants pour chaque but marqué ce week-end

La Ligue de football professionnel (LFP) affiche son soutien au personnel soignant, toujours mobilisé dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ce week-end, chaque but marqué dans les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 rapportera 500 euros.

L'action se déroule tout au long de la sixième journée de Ligue 1, qui a débuté ce vendredi par la rencontre Strasbourg-Metz (3-0), et durant la huitième journée de Ligue 2 qui s'est ouverte ce samedi après-midi avec Toulouse-Grenoble (4-1) et Sochaux-Paris FC (2-0).

Améliorer les conditions de vie des soignants

Organisée en partenariat avec la Fédération hospitalière de France (FHF), «cette opération permettra notamment de financer des appels à projet visant à améliorer les conditions de travail des soignants», indique la LFP dans un communiqué.

Parallèlement à l'opération de la LFP, de très nombreux clubs se sont mobilisés de leur côté pour remercier les soignants. Le SCO Angers a ainsi invité 300 personnes des Centres Hospitaliers Universitaires de la région angevine à venir assister à la rencontre contre le FC Nantes. Pour son match contre Brest, Clermont Foot a également convié des soignants qui pourront vivre l'échauffement des joueurs en bord pelouse.

Selon la LFP, près 5 millions d’euros ont déjà été collectés au cours des deux précédentes saisons à travers diverses opérations de solidarité.

Ce type d'opérations caritatives n'est pas une nouveauté dans le football. En 2019, le FC Nantes avait fait des dons pour la Fondation pour la recherche sur Alzheimer, 1.000 euros étaient alors reversés pour chaque but marqué durant plusieurs rencontres de Ligue 1. En Italie, la Juventus s'était engagée au côté de l'association One Tree Planted pour planter 200 arbres à chaque but marqué au cours de la saison 2020-2021.