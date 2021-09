Brésil : Hulk attend un enfant avec la nièce de son ex-femme

Après plusieurs expériences dans différents clubs à travers le monde, Hulk (35 ans) est rentré au Brésil, du côté de l’Atlético Mineiro, pour le bien de sa famille. Et cette dernière va s’agrandir dans les prochains mois. L’attaquant auriverde a annoncé, ce week-end, attendre un enfant avec sa femme Camila Angelo, qui n’est autre que la nièce de son ex-femme.

«Aujourd’hui, avec un cœur plein de gratitude envers Dieu, je viens partager avec vous que pour la quatrième fois je suis béni avec un fils ou une fille de plus. Mon cœur déborde de tant de bonheur et je ne peux que dire merci mon Dieu. Nous sommes déjà impatients de te recevoir et nous t’aimons inconditionnellement. Que tu naisses en bonne santé, mon bébé», s’est réjoui l’international brésilien sur son compte Instagram, accompagnant son message de plusieurs photos montrant notamment les échographies réalisées par sa compagne.

Ce n’est pas la première fois qu’il va découvrir les joies de la paternité. Hulk est déjà père de trois enfants, nés de sa précédente union avec Iran Angela de Souza. Il a été marié pendant douze ans à la jeune femme, mais il a mis un terme à leur histoire il y a deux ans, après être tombé amoureux de Camila.

Leur relation, digne d’une telenovela et commencé en octobre 2019, avait grand bruit au Brésil. La tante de Camila Angelo n’avait d’ailleurs pas caché sa colère et son écœurement envers sa nièce. «Elle était pour moi une fille. Je lui ai tout donné depuis qu'elle est venue au monde. J’ai sacrifié tant de fois mes rêves pour réaliser les siens… Et là je ne parle pas seulement des biens matériels, car c’est facile de donner quand on a de l’argent, mais de l’amour, de l’affection, de l’attention, du respect… Tout», avait-elle lancé dans une interview pour Record.

Leur mariage en mars 2020 avait également suscité de nombreuses polémiques. Certaines voix s’étaient élevées pour affirmer qu’ils s’étaient mariés pour permettre à Camila Angelo d'obtenir son visa pour la Chine, alors que Hulk évoluait au Shanghai SIPG. Revenu depuis bientôt un an au Brésil, le couple s’apprête à franchir une nouvelle étape avec la future arrivée de leur bébé.