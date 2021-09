Ligue 1 : L’OM enchaîne contre Rennes (2-0) et grimpe à la 2e place

L'OM poursuit son très bon début de saison. Le club olympien a signé, ce dimanche, un nouveau succès convaincant contre Rennes (2-0) grâce à des buts de Bamba Dieng et Amine Harit. Les Marseillais, qui comptent un match en retard, grimpent à la deuxième place au classement derrière le PSG.

Poussé par un Vélodrome, une nouvelle fois bouillant pour ce dernier match estival et qui a rendu hommage à deux de ses plus illustres occupants, René Malleville, décédé ce dimanche, et Patrice de Peretti, qui a donné son nom au Virage Nord, les Phocéens ont confirmé leur très bon début de saison avec cette victoire quelques jours après le nul rageant ramené de Moscou en Ligue Europa.

Il aura toutefois fallu attendre la seconde période pour que les hommes de Jorge Sampaoli ouvrir le score et délivrer tout le Vél’ qui n’attendait que ça pour exulter. Et L’ouverture est arrivée par l’intermédiaire de celui qui commence à prendre du galon au fur et à mesure : Bamba Dieng.

A la 48e minute, sur un centre magnifique de Pol Lirola, le Sénégalais a coupé au premier poteau pour tromper Alfred Gomis. Après son doublé à Monaco, le joueur formé à Diambars (Sénégal) continue donc de rendre moins douloureuse l'absence d'Arkadiusz Milik.

Le break est ensuite arrivé moins de dix minutes plus tard grâce à Amine Harit. Le Marocain, prêté par Schalke 04, a eu certes un peu de chance, mais s’est offert son premier but au Vélodrome. Il permet à Marseille d’être deuxième derrière le PSG.