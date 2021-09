Moto GP : Fabio Quartararo se contente de la 2e place à Saint-Marin et conserve la tête du championnat du monde

Fabio Quartararo a échoué d'un rien. Revenu sur Francesco Bagnaia en fin de course, le pilote français a dû se contenter, ce dimanche, de la 2e place du Grand Prix de Saint-Marin derrière l'Italien. Mais le Niçois conserve sa place en tête du championnat du monde devant son rival transalpin. Et leur duel s'annonce haletant jusqu'à la fin de la saison.

Le bras de fer entre Fabio Quartararo et Franscesco Bagnaia à Misano devrait donner le ton de la lutte entre les deux hommes pour le titre de champion du monde. Dans les derniers tours d’une course indécise, ils se sont livrés une magnifique bataille pour la victoire. Si elle a tourné à l’avantage de l’Italien, Quartararo a tout tenté pour espérer décrocher sa 6e victoire de la saison.

Revenu dans le sillage de Bagnaia, qui était parti en pole, «El Diablo» a mis sous pression son adversaire, en délicatesse avec ses pneus. Mais le natif de Turin n’a pas craqué et a résisté jusqu’au bout pour signer son deuxième succès consécutif en Moto GP, après celui en Aragon une semaine plus tôt. «Les dix derniers tours, quand je voyais Fabio revenir c’était très difficile, mais j’ai tout donné», a confié l’Italien. Et d’ajouter : «J’avais du mal à gagner ma première course et maintenant j’en gagne deux d’un coup. Je suis vraiment très heureux».

S’il n’est pas passé loin, Fabio Quartararo pouvait tout de même avoir le sourire à l’arrivée. Il a inscrit des points précieux pour conserver la tête du championnat du monde. A quatre courses de la fin de la saison, il compte un matelas confortable de 48 points d’avance sur Francesco Bagnaia. «J’ai perdu pas mal de temps au début. J’ai donné le maximum, je voulais la victoire», a déclaré Quartararo.

«Mais Bagnaia était plus fort, félicitations à lui. En tout cas, on a fait le boulot et on a toujours 48 points d’avance donc restons calme», s’est-il également félicité. Et le Français tentera de se rapprocher encore un peu plus du titre dans quinze jours à Austin (Etats-Unis) pour le Grand Prix des Amériques.