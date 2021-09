Top 14 : le plaquage d’une rare violence de Ryno Pieterse (vidéo)

Son geste a suscité incompréhension et vives réactions. Lors du match de Top 14, samedi, entre Castres et Bordeaux-Bègles (23-23), Ryno Pieterse a été l’auteur d’un plaquage d’une rare violence sur Maxime Lucu, contraint de quitter la pelouse sur commotion.

Au cours d’une deuxième période particulière tendue entre les deux équipes, Lucu a effectué une chandelle. Et c'est à ce moment qu'il a été percuté violemment par le Sud-Africain. Le demi de mêlée de l’UBB n’était plus sur ses appuis lorsque le deuxième ligne castrais s’est jeté sur lui au niveau des épaules et l’a projeté au sol. Un choc d’une très grande violence.

Retour sur le carton rouge lors de #COUBB





Quelle sanction pour le joueur castrais selon vous ? pic.twitter.com/Q9jo5nE9rR — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) September 18, 2021

Pieterse a logiquement été sanctionné d’un carton rouge par l'arbitre, alors que Lucu a été contraint de céder sa place à Yann Lesgourgues. Un geste condamné aussi bien côté bordelais que côté castrais. Mais fort heureusement, plus de peur que de mal. «Merci à tous pour vos messages de bienveillance. Tout va bien ! Toujours debout», a posté sur Twitter Maxime Lucu, en accompagnant son message d’un émoticône avec un poing serré.

Ryno Pieterse a lui présenté ses excuses pour ce plaquage, qualifié d’«attentat» par certains. «Je souhaiterais m’excuser auprès de Maxime Lucu pour mon geste. Je n’ai pas contrôlé mon plaquage et j’en suis sincèrement désolé. Comme je l’ai dit après le match, je suis très heureux que tu ailles bien Maxime. Bonne chance pour le reste de la saison», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Il ne devrait toutefois pas échapper à une sanction. Au regard de la dangerosité de son geste, il encourt une suspension de plusieurs semaines en commission de discipline.