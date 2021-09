«Le pire est derrière moi» : Roger Federer déterminé à revenir sur les courts

L’heure de la retraite n’a pas encore sonné pour Roger Federer. Alors qu’il vient de fêter ses 40 ans et qu’il s’est fait opérer du genou droit pour la troisième fois cet été, le Suisse est déterminé à revenir sur les courts la saison prochaine.

L’Helvète n’est plus apparu depuis le 7 juillet dernier et son élimination en quarts de finale de Wimbledon contre le Polonais Hubert Hurkacz (6-3, 7-6, 6-0). Il a ensuite renoncé à participer aux JO de Tokyo et au reste de la saison, contraint de subir une nouvelle intervention chirurgicale.

Si cette énième opération aurait pu mettre un terme définitif à sa carrière, le Bâlois, qui n’avait disputé que 13 matchs après un an d’interruption, entend revenir sur le circuit. Toujours en pleine rééducation, il s’est dit optimiste à l’idée de pouvoir rejouer.

«Je vais très bien, la rééducation suit son cours. Le pire est derrière moi et je suis impatient pour tout ce qui va venir. Quand on se remet d'une blessure, chaque jour est un jour meilleur. Et donc c'est une période très stimulante», a-t-il confié lors d’un événement avec l’un de ses sponsors (Mercedes-Benz).

Il ne s’est toutefois pas risqué à prédire une date de retour, estimant «qu’il faudra encore un peu de patience» avant de le voir à nouveau raquette à la main. Mais Roger Federer, absent de la 4e édition de Laver Cup organisé ce week-end à Boston, compte bien participer à la prochaine édition, qui se tiendra en septembre 2022 à Londres.

«Un de mes objectifs c’est de m’y remettre vraiment, et je l’espère, jouer dans des endroits comme la O2 Arena à Londres», a-t-il déclaré. Et il espère sûrement également être dans la capitale anglaise quelques semaines plus tôt pour participer à Wimbledon dans son jardin fétiche.