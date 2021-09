PSG : les salaires de Messi, Neymar, Mbappé et des Parisiens révélés

Ce n’est pas une surprise. Arrivé cet été au PSG, Lionel Messi est incontestablement le joueur le mieux payé du club parisien. Le sextuple Ballon d’or devance Neymar et Kylian Mbappé, selon les chiffres relayés par «Financial Sports».

Paris n’a pas lésiné sur les moyens pour convaincre l’Argentin, en fin de contrat avec le FC Barcelone, de rejoindre la capitale française. Les dirigeants parisiens lui ont proposé des émoluments conséquents. Messi toucherait ainsi près de 760.000 euros par semaine, soit l’équivalent de 3 millions d’euros par mois et près de 36 millions d’euros par an.

Neymar, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2025 au printemps dernier, est désormais le 2e joueur le mieux payé de l’effectif avec un salaire proche de 575.000 euros par semaine, ce qui représente environ 2,3 millions d’euros par mois et près de 28 millions d’euros par an.

Kylian Mbappé complète le podium avec des émoluments hebdomadaires de 365.000 euros. L’attaquant français toucherait ainsi 1,5 million d’euros par mois et 17,5 millions d’euros par an. Mais son salaire pourrait devenir beaucoup plus conséquent s’il accepte de prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain.

Capitaine du club de la capitale, Marquinhos suit derrière les trois stars avec un salaire de 300.000 euros par semaine (1,2 millions d’euros par mois, 14,4 millions d’euros par an). Des émoluments indiquent à ceux perçus par Marco Verratti.

Angle Di Maria (13,2 millions d’euros par an), Keylor Navas (11,8 millions d’euros par an), Sergio Ramos (11,3 millions d’euros par an), Gianluigi Donnarumma (11,3 millions d’euros par an) et Presnel Kimpembe (9,8 millions d’euros par an) complètent le top 10 des joueurs les mieux payés du PSG.