Rafael Nadal : Forfait jusqu’à la fin de la saison, l’Espagnol brille au golf

Rafael Nadal est en convalescence. Blessé au pied, l’Espagnol a été contraint de mettre un terme à sa saison et ne reviendra pas sur le circuit avant l’année prochaine. En attendant, il occupe une partie de son temps à jouer au golf. Avec brio.

Le Majorquin était engagé, ce week-end, dans un tournoi par équipe organisé à Ibiza. Et il s’est mis en évidence de fort belle manière. Non seulement lui et ses coéquipiers ont terminé à la 2e place sur les 43 équipes engagées, mais il a également brillé de manière individuelle.

«Rafa» a tout simplement rendu la meilleure carte sur l’ensemble des 170 participants. Une performance qui en dit long sur son niveau qui n’est plus à prouver. Il y a un an, lors d’un tournoi organisé sur son île natale et ouvert aux professionnels comme aux amateurs, il avait terminé à la 6e place, à dix coups du vainqueur.

Rafa played in the Hexagonal tourney in Ibiza yesterday. It's was the 5th of 6 tourneys in the circuit. Stableford scoring. RNA team came in 2nd out of 43 teams, but Rafa himself, out of 170 individual entrants, finished FIRST. (scratch scoring/hc's not factored). pic.twitter.com/hMQxPdY9RZ

