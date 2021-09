Vidéo : la réaction sans joie de Lionel Messi sur le but de Mauro Icardi

Lionel Messi a vécu, dimanche, son premier match au Parc des Princes sous le maillot du PSG. Des débuts qui ne se sont pas forcément passés comme prévu pour l’Argentin. Si le club de la capitale s’est imposé contre Lyon (2-1), le sextuple Ballon d’or n’a pas marqué et a même été sorti par Mauricio Pochettino.

A la 76e minute, alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), il a été remplacé par Achraf Hakimi. Sans un geste pour son entraîneur, qui lui a pourtant tendu la main, il a regagné incrédule le banc de touche sous le regard interloqué de son compatriote Leandro Paredes.

Le visage fermé et enfoncé dans son fauteuil, il a assisté à la fin de la rencontre de sa nouvelle équipe, agacé d’avoir dû céder sa place. Et ce n’est pas le but de la victoire inscrit par Mauro Icardi qui lui a redonné le sourire.

Sur le coup de tête victorieux de l’attaquant argentin dans les dernières secondes, l’antre parisienne a explosé de bonheur et tout le banc s’est levé comme un seul homme. Sauf Lionel Messi. Si Herrera, Draxler, Di Maria ou encore Paredes ont laissé éclater leur joie, l’ancien barcelonais a mis plusieurs secondes avant de réagir. Après s’être finalement levé, il a esquissé de timides applaudissements pour féliciter son compatriote avant de rapidement s’assoir.

خلف الكواليس . .





ردة فعل الأسطورة ليو ميسي بعد تسجيل إيكاردي للهدف الثاني pic.twitter.com/kZxPG8HMCR — MESSI VIDEOS (@TM30MEDIA) September 20, 2021

Et au coup de sifflet final, il ne s’est pas attardé. Dès la fin du match, il s’est précipité dans le vestiaire parisien sans fêter la victoire avec certains de ses coéquipiers restés sur la pelouse pour communier avec le public.

«Je pense au meilleur pour chaque partie, pour chaque joueur, comme le fait chaque entraîneur. On est là pour prendre des décisions, parfois ça peut plaire, parfois pas», a déclaré Pochettino pour justifier son choix de sortir Messi. Et d’ajouter : «Je lui ai demandé comment il allait, il a dit qu’il allait bien». Leur relation sera néanmoins scrutée, dès mercredi, lors du déplacement à Metz pour la 7e journée de Ligue 1.