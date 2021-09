Trail : tous les équipements pour bien se lancer dans l'aventure

Le trail attire de plus en plus de nouveaux curieux. Une pratique qui plaît par le simple fait de pouvoir s’évader en milieu naturel. Voici les équipements à avoir bien commencer.

La Casquette

Pour le soleil (ou la pluie), il faut une casquette pour le trail. Gant en propose une assez sympa en rouge, bleu marine ou vert.

Casquette Gant en coton – 39 euros

T-shirt manches courtes

Evidemment, il faut un t-shirt. L’occasion d’essayer ceux de la marque suisse Fjork. Fabriqués en laine de mouton mérinos (anti-microbiennes, anti-odeurs et anti-démangeaisons), ces maillots simples à entretenir et durable dans le temps. Une alternative de qualité aux fibres synthétiques. (Existe aussi en manches longues pour homme et femme).

Men MC 140g Red Verbier, 59 euros

La veste

Conçue pour résister aux intempéries et aux vents lors de vos sorties running, la Bonatti Pro Wp Jkt M vous surprendra par sa légèreté (194g). Cette veste destinée aux coureurs de tout niveau a été conçue à partir de la technologie Pertex® Shield qui «allie les matières extérieures les plus techniques à un revêtement microporeux imperméable et respirant.», rappelle Salomon. A gauche, au niveau de la poitrine, une poche pourvue d’une fermeture zippée sécurisée permet d’y glisser des clefs ou un smartphone. Les marquages réfléchissants permettent de courir en toute sécurité la nuit. Le + : le petit bouton situé à l’avant qui offre la possibilité de maintenir la veste en place avec les aérations ouvertes.

Bonatti Pro Wp Jkt M, Salomon, 220 euros

Le short

Hommes : Créée en collaboration avec nos athlètes de trail, la collection Flight Series™ vous rend plus endurant et, plus fort. Le short Stridelight est respirant ; lorsque la chaleur de l'été fait plus transpirer, les perforations dans certaines zones pour la ventilation vous aideront à rester frais et la technologie FlashDry™ qui sèche rapidement évacuera la transpiration vers l'extérieur. La doublure du slip apporte du confort, tandis que les poches au niveau de la bande à la taille permettent de ranger votre téléphone, vos clés ou les gels.

Short flight series Stridelight, 75 euros

Femmes : Conçu pour la randonnée mais assez polyvalent pour toutes vos activités, le short Wander deviendra vite votre préféré. Robuste, il bénéficie de la technologie FlashDry™ à séchage rapide et qui évacue la transpiration, et sa matière stretch est confortable à porter toute la journée.

Short wander, 50 euros

Chaussettes

Les «Classic Cut» FJORK merino sont des chaussettes polyvalentes en laine de mérinos, une laine naturellement respirante et anti-bactérienne. Cette matière les rend parfaites pour la course à pied, la randonnée, le cyclisme et autres sports, mais également au quotidien.

«Classic Cut» FJORK merino, 85 euros les 3 paires

Chaussures

Pour bien commencer le trail, La chaussure GEL-TRABUCO™ 9 G-TX d’Asics est parfaite. Robuste et confortable sont les deux termes qui décrivent le mieux cette chaussure de course sur sentier. Elle est pour les coureurs tout-terrain qui recherchent une excellente durabilité, protection et adhérence.

GEL-TRABUCO™ 9 G-TX, Asics, 144 euros

Sac à dos

Un sac de 15 litres qui vous permettra d’emporter efficacement tout votre matériel obligatoire pour les trails. Idéal pour les amateurs comme les pros.

Sac de trail ultra mixte, Décathlon, 60 euros

La montre

Dotée d’une batterie poussant l’autonomie à 80 heures, la montre connectée Garmin Enduro peut servir surtout pour les grandes distances et pour les plus aguerris.

Montre connectée Garmin Enduro, 799,99 euros

Récupération

Si jamais ce tout premier trail aura été compliqué, pour la récupération, il est possible d’utiliser un appareil adapté pour, à savoir, le Wave solo, une boule vibrante.

Wave solo, Theragun, 79 euros