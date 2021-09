Boxe : l’incroyable altercation entre Saul Alvarez et Caleb Prant en conférence (vidéo)

Les deux boxeurs Saul Alvarez et Caleb Prant, qui s’affronteront le 6 novembre prochain, en sont déjà venus aux mains mardi en conférence de presse.

1-0 pour Canelo. A Los Angeles, les deux rivaux, qui disputeront un combat très attendu pour l'unification des titres chez les super-moyens, se sont déjà bien chauffés dans un hôtel de Beverly Hills. Au moment où les deux boxeurs se sont fait face nez à nez, comme le veut la tradition, la tension est subitement montée d'un cran, avec des noms d'oiseaux envoyés réciproquement.

«Canelo», patron de la catégorie, a alors poussé violemment l’Américain, qui a tenté en réplique un crochet du gauche, esquivé par son rival, qui l'a contré d'un enchaînement crochets du gauche, bien réussi celui-ci, et du droit. Plant (29 ans, 21 victoires en autant de combats) ayant hérité après ce court échange d'une belle entaille sous l'œil droit.

Cet avant-goût pourrait avoir une conséquence néfaste sur le combat prévu dans sept semaines à Las Vegas, car si une sérieuse blessure était constatée un report pourrait être ordonné.

Heated face off here before the #CaneloPlant press conference





Streaming live: https://t.co/mIPZRjJbFo pic.twitter.com/7WXH6hAQu6 — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 21, 2021

La conférence de presse a ensuite finalement eu lieu, le Mexicain expliquant avoir pris ombrage d'une insulte visant sa mère. «Il peut dire sur moi tout ce qu'il veut, mais pas sur ma mère», a-t-il argué.

«Tout ce qu'on faisait, c'était se fixer l'un l'autre. Il avait quelque chose à dire, j'avais quelque chose à dire. Il allait me frapper, j'allais le frapper. Et puis il a fait ce qu'il a fait», a pour sa part dit Plant qui a traité son adversaire de dopé et tricheur en référence à sa suspension de six mois en 2018.

