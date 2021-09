Cameroun : Samuel Eto’o candidat à la présidence de la Fédération de football

Samuel Eto’o a annoncé mardi sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football.

A 40 ans, l’ancien attaquant des Lions indomptables s’est lancé dans la course au poste le plus élevé dans le monde du ballon rond dans son pays. Ancien buteur du Barça et de l’Inter Milan entre autres, il a posté un message sur ses réseaux sociaux.

«Il est temps de reconstruire notre football, a écrit Samuel Eto’o qui s’en est pris à l’actuel président. Selon lui, le projet de Seidou Mbomba Njoya, qu’il avait soutenu il y a trois ans, est un «échec dont il fallait prendre conscience afin d’apporter un changement plus encadré et maîtrisé.»

«Soyons cohérents : il y a trois ans, j’ai soutenu un projet dont les promesses me paraissaient dignes d’intérêt pour l’avenir de notre football, explique-t-il. A l’heure du bilan, je n’ai pas de regrets même si les fruits n’ont pas tenu les promesses des fleurs. En revanche, il est important de partir de cette déception pour un changement maîtrisé et mieux encadré.»

Reste désormais à savoir si Eto’o parviendra à être élu. La campagne sera longue (l'élection aura lieu le 11 décembre) et, malgré sa célébrité, il n’est pas dit qu’il soit élu. En Côte d’Ivoire, Didier Drogba avait tenté de briguer la présidence il y a quelques mois mais sans réussite. L’ancien buteur de l’OM n’avait pas obtenu les parrainages nécessaires.