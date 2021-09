Ligue 1 : le PSG prêt à enchaîner sans Messi à Metz, l’OM sur sa lancée ?

Le PSG reçu 7 sur 7 ? Auteur d’un début de saison parfait en Ligue 1, malgré des prestations pas toujours maîtrisées, avec six succès en autant de rencontres, le club de la capitale va tenter de poursuivre sur sa lancée, ce mercredi, à Metz lors de la 7e journée. Mais ce sera sans Lionel Messi, blessé au genou gauche.

L’absence de l’Argentin pour ce déplacement en Lorraine a mis fin à l’épisode de sa sortie face à Lyon (2-1), qui a tant fait parler. Alors que le sextuple Ballon d’or a été victime d’un coup au cours de la rencontre, Mauricio Pochettino n’a pas voulu prendre le moindre risque. «Après une frappe, on a vu qu'il se touchait le genou, il a senti que ça tirait derrière», a expliqué l’entraîneur argentin, qui avait décidé de le remplacer à un quart d’heure de la fin. Et l’IRM effectuée par l’ancien barcelonais a confirmé «les signes de contusion osseuse», actant son forfait pour affronter les Messins.

Mais même sans lui, les coéquipiers de Marquinhos ne devraient pas avoir de mal à se défaire d’une équipe messine lanterne rouge et à la recherche de sa première victoire de la saison (3 nuls, 3 défaites). Et ils pourront toujours compter sur Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria ou encore Mauro Icardi pour mettre à mal la plus mauvaise défense du championnat (13 buts encaissés à égalité avec Bordeaux).

Pour les Parisiens, ce rendez-vous est aussi l’occasion de poursuivre leur montée en puissance et d’améliorer leur animation offensive, encore en rodage, à une semaine de retrouver Manchester City en Ligue des champions. Tout en maintenant la concurrence à distance. Car derrière, l’OM se prend à rêver à rééditer l’exploit de Lille la saison dernière.

Marseille, sérieux rival de Paris

A cinq points de Paris, avec un match en moins, avant de se déplacer à Angers sans Dimitri Payet (blessé), Marseille propose un jeu séduisant sous les ordres des Jorge Sampaoli et s’affirme, pour le moment, comme le rival le plus sérieux pour le club de la capitale. Reste à savoir comment cette équipe encaissera l’enchaînement des rencontres. Le déplacement en terre angevine, pour un 4e match en dix jours, pourrait apporter un premier élément de réponse.

Dans les autres rencontres, Lens espère également confirmer son excellent début d’exercice et conserver sa place sur le podium lors de la venue de Strasbourg, pendant que Lyon va tenter de renouer avec le succès face à Troyes, alors que Monaco jouera gros à domicile contre Saint-Etienne également mal en point, à l’instar de Lille qui reçoit Reims. Pour Bordeaux et Nantes, il s’agira d’enchaîner à Montpellier et face à Brest.