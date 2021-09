Ligue 1 : Le PSG refait le coup et s’impose de justesse à Metz (1-2), l'OM accroché à Angers (0-0)

Le PSG poursuit son sans-faute. En déplacement à Metz, le club de la capitale a enchainé, ce mercredi, un 7e succès en autant de rencontres de Ligue 1 grâce à un nouveau but dans les arrêts de jeu. Comme trois jours plus tôt face à Lyon.

C’est peu de dire que le temps additionnel réussit plutôt bien aux coéquipiers de Marquinhos en ce début de saison avec cette nouvelle victoire arrachée dans les toutes dernières secondes grâce à Achraf Hakimi homme providentiel de la soirée en Lorraine (95e). Car c’était déjà le défenseur marocain qui avait ouvert le score en début de rencontre (5e).

Un match que pour les Parisiens, sans Lionel Messi, touché au genou et resté à Paris, avaient parfaitement entamé, confisquant le ballon à des Messins dépassés. Et ils ont même eu plusieurs opportunités de tuer le suspense et de se rendre le match beaucoup plus facile. Mais sur la pelouse de la lanterne rouge, toujours en quête de sa première victoire de la saison, ils ont manqué d’efficacité dans le dernier geste à l’image de Kylian Mbappé.

Ce manque de réalisme a permis aux Lorrains, devenus plus agressifs, de rester dans la partie. Tout comme leurs largesses défensives, dont a profité Boubakar Kouyaté pour égaliser de la tête sur corner (39e). Et Keylor Navas, qui a retrouvé sa place de titulaire au détriment de Gianluigi Donarumma, a même joué une nouvelle fois les sauveurs juste avant la pause en remportant son duel face à Gueye.

Au retour des vestiaires, le vice-champion de France a à nouveau monopolisé le ballon, mais s’est montré trop brouillon pour faire la différence et trouver l’ouverture au sein de la défense lorraine en dépit des entrées en jeu d'Angel Di Maria, Ander Herrera et Julian Draxler. Et alors que les Parisiens étaient tout proche de perdre leurs premiers points en championnat, la libération est finalement venue du pied gauche d’Hakimi dans une fin de match particulièrement nerveuse avec notamment l’expulsion du capitaine lorrain Dylan Bronn.

Cette victoire arrachée permet au PSG d'accentuer son avance en tête du classement avec sept points d’avance sur l’OM, tenu en échec dans le même temps à Angers (0-0). Mais malgré ce succès in extremis, Mauricio Pochettino devra encore attendre d’avoir son match référence. Ce sera peut-être, samedi, face à Montpellier avant les retrouvailles avec Manchester City en Ligue des champions.

Dans les autres matchs de cette 7e journée, Lorient a réalisé une belle opération. Vainqueurs à domicile de Nice (1-0), les Merlus ont grimpé à la 5e place à égalité avec Angers (3e) et Lens (4e), battu par Strasbourg (0-1), qui intègre le Top 10 (9e). De son côté, Lyon a renoué avec la victoire face à Troyes (3-1) et pointe désormais au 6e rang à un point du trio.

Nantes, qui a enchaîné un deuxième succès consécutif contre Brest (3-1), a également intégré la première partie de tableau, alors que Rennes, qui a surclassé Clermont (6-0), Monaco, qui a enfoncé Saint-Etienne (3-1), et Lille, tombeur de Reims (2-1), se sont relancés et offert une bonne bouffée d'oxygène pendant que Montpellier et Bordeaux se sont neutralisés (3-3) au cours d'une journée une nouvelle fois riche en buts.