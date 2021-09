Surinam : le vice-président dispute un match officiel

L'actuel vice-président du Surinam, Ronnie Brunswijk, a disputé mardi le 8e de finale aller de ligue de la Concacaf avec l'Inter Moengotapoe, dont il est le président et propriétaire, face au CD Olimpia du Honduras à Paramaribo.

Portant le numéro 61 (sa date de naissance 1961), Brunswijk, qui arborait évidemment le brassard de capitaine, a joué 54 minutes lors de cette cinglante défaite 6-0 à domicile face aux Honduriens.

Ronnie Brunswijk jouait notamment en attaque aux côtés de Damian Brunswijk, numéro 10 et membre de sa famille. Il dispute régulièrement des matchs de son équipe.

My dude is STILL OUT THERE for the second half. pic.twitter.com/NoWE8VkUv1

— Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) September 21, 2021