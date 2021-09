Vidéo : la blessure au genou de Lionel Messi contre Lyon

La sortie de Lionel Messi contre Lyon a beaucoup fait parler. Si elle a fait naître de nombreuses polémiques, ainsi que des critiques envers Mauricio Pochettino, elle est liée à un coup reçu sur son genou gauche dans un duel avec Jérôme Boateng comme le montrent les images d’une caméra isolée sur l’Argentin.

Au moment de céder sa place à Achraf Hakimi, le sextuple Ballon d’or était apparu surpris et désabusé. Comme déçu d'être remplacé. Mais son entraîneur n’a pas voulu prendre le moindre risque. Car quelques instants plutôt, l’ancien barcelonais a été touché dans un duel avec le défenseur de l’OL.

Sur l’action qui a conduit au penalty accordé au club de la capitale, Messi a effectué une passe à destination de Neymar avant de se précipiter dans la surface lyonnaise. Mais à ce moment-là, son genou est venu heurter la jambe de l’ancien joueur du Bayern Munich. Une fois l’action terminée, il s’est mis à boiter et à grimacer.

Unseen footage vs Lyon: the moment Messi got the blow to his knee while running at full pace pic.twitter.com/CI5fyMh4jS

