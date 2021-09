Boxe : Quelle est la fortune d’Anthony Joshua ?

Anthony Joshua, qui affronte samedi Oleksandr Usyk à Londres, est le plus titré des boxeurs poids lourds mais aussi l’un des mieux payés de la planète.

A 31 ans, le Britannique, qui détient les ceintures WBO, WBA, IBF et IBO de la catégorie reine est l’un des boxeurs les plus «bankables» et lucratifs au monde. S’il n’est évidemment pas à la hauteur du maître en la matière, à savoir Floyd «Money» Mayweather, «AJ» s’en sort très bien.

Selon le Sunday Times Rich List, Anthony Joshua posséderait une richesse de 115 millions de livres sterling, soit environ 135 millions d’euros.

PPV et autres publications Instagram

A noter qu’il a empoché plus de 50 millions de livres sterling pour sa victoire lors de sa revanche contre Andy Ruiz Jr en décembre 2019. Ce dernier lui avait infligé sa première défaite en carrière à la surprise générale.

Il est aussi intéressant de savoir qu’il gagnera au moins 10 millions de livres sterling pour son combat de samedi contre Oleksandr Usyk en attendant les ventes de PPV et d’autres sources de revenus.

D’ailleurs, une victoire contre l’Ukrainien samedi, dans le stade de Tottenham à Londres, lui permettrait d’affronter enfin Tyson Fury – s’il bat Deontay Wilder le 9 octobre – en 2022 dans un combat pour l’unification des ceintures poids lourds (le Gypsy King possède la WBC) qui serait évidemment très lucratif.

Enfin, il est aussi bon de noter qu’avec son statut de célébrité, Anthony Joshua touche aussi de belles sommes grâce à ses publications sur Instagram.

