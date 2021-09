Espagne : la crise couve au Barça

Déjà sous tension. Miné par une intersaison compliquée avec notamment le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone est déjà à la peine avant de se rendre à Cadix jeudi en championnat d’Espagne.

Car s’il ne perd pas en Liga (2 victoires, 2 nuls), le club catalan n’avance pas et pointe au 8e rang, certes avec 2 matchs en moins que l’Atlético Madrid, leader, mais déjà 6 points de retard. Si d’ordinaire, il n’y aurait pas eu d’inquiétude sur la capacité des Blaugranas à rattraper leurs adversaires pour retrouver les premières places, cette saison, c’est plutôt l’inverse.

@RonaldKoeman : “Nous sommes en phase de reconstruction, avec l'objectif de créer une équipe sans pouvoir dépenser de grandes sommes. Nous avons besoin de votre soutien en cette période difficile. Les jeunes talents de notre équipe peuvent devenir les stars de demain” pic.twitter.com/oqlmkTKpRU — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) September 22, 2021

Sur le terrain, les hommes de Ronald Koeman semblent complètement dépassés et ne parviennent pas à dominer les matchs. Le technicien néerlandais lui-même s’est montré complètement fataliste après le nul accroché miraculeusement dans les dernières secondes lundi à Grenade (1-1). «Ce n’est pas le Barça d’il y a huit ans, a-t-il lancé. On joue à la manière du Barça, 4-3-3 mais on n'a pas de vitesse sur l'aile (…) Nous n’avons pas de joueurs pour jouer des un contre un, avec de la vitesse. Nous jouons avec ce que nous avons.»

Un terrible constat pour celui qui n’a comme seule véritable satisfaction, Memphis Depay. Mais l’ancien lyonnais ne peut pas tout faire tout seul. Et pas certain qu’il puisse sauver son entraîneur. Koeman, qui a simplement lu un communiqué mercredi en conférence de presse d’avant-match, est en effet de plus en plus menacé. Un revers à Cadix précipiterait sa chute.