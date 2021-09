Anthony Joshua-Oleksandr Usyk (boxe) : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le combat de boxe entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk aura lieu ce samedi 25 septembre. Voici le programme TV complet.

L’enceinte de Tottenham à Londres va connaître un samedi soir de folie avec cet affrontement pour la ceinture WBO détenue par le Britannique. Le poids lourds (24 victoires, 1 défaite) sera opposé à l’Ukrainien invaincu (18 victoires), champion incontesté des poids lourds-légers et qui est passé chez les lourds récemment.

Champions olympiques 2012 tous les deux dans leur catégorie, Anthony Joshua et Oleksandr Usyk vont livrer un combat qui s’annonce très croustillant et intéressant pour les fans (et les autres) de boxe.

A noter que ce combat sera diffusé en France en exclusivité sur Canal+.

Programme TV

Anthony Joshua-Oleksandr Usyk

Combat de boxe

Samedi 25 septembre

A partir de 23h sur Canal+

